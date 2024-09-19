«محمد بن راشد للإسكان» تحصل على 18 شهادة «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إنجازاً بارزاً بحصولها على 18 شهادة آيزو دولية، ما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية. وتؤكد هذه الشهادات تفاني المؤسسة في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها، ما يعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع الإسكان.

وشملت المواصفات الدولية التي حصلت عليها المؤسسة عدة مجالات رئيسة، مثل إدارة المخاطر، الصحة والسلامة المهنية، الابتكار، إدارة الأصول، واستدامة الفعاليات. وتعكس هذه الشهادات توجه المؤسسة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة والابتكار، مما يساهم في تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات العملاء وتدعم رؤيتها في تقديم خدمات إسكانية رائدة ومستدامة.

كما شمل الإنجاز الحصول على 7 شهادات دولية تدعم التحول الرقمي وإدارة الاستراتيجية والتطوير، بهدف تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال تحسين جودة البرمجيات والأنظمة، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجودة البيانات. وتسهم هذه الشهادات في زيادة رضا العملاء، وتقليل التكاليف، وضمان دقة البيانات، بالإضافة إلى دعم الابتكار لتحقيق ميزة تنافسية. كما تم اعتماد مواصفة إدارة المعرفة، التي تسهم في تحسين تبادل المعرفة واستخدامها الفعال ضمن إطار منهجي يدعم الابتكار، مما يعزز من تطوير أفكار جديدة تؤدي إلى تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النجاح المستدام.

وفي إطار تعزيز الكفاءة والاستدامة في إدارة المشاريع الهندسية، تم اعتماد 4 مواصفات دولية تشمل مواصفة استدامة المباني، التي تهدف إلى تقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الأداء البيئي خلال دورة حياة المباني. كما تم اعتماد مواصفة نظام إدارة الأصول، الذي يوفر إطاراً فعالاً لتقليل المخاطر والتكاليف، إلى جانب مواصفة نظام إدارة المشاريع التي تسهم في زيادة الكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة. ومن بين الإنجازات الأخرى، تم اعتماد مواصفة لتصميم المباني التي تخدم أصحاب الهمم وتبني ممارسات بناء مستدامة وفعالة.

وفي سياق آخر، تضمنت الشهادات مواصفة المسؤولية المجتمعية، التي تعزز التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها. كما تم اعتماد مواصفة استدامة الفعاليات التي تدعم تنظيم فعاليات تتماشى مع قيم الاستدامة، مما يسهم في تقديم تجارب إيجابية للمشاركين وتحقيق رضا المتعاملين. وحصلت المؤسسة أيضاً على مواصفة لمراكز الاتصال، مما يعزز من أداء هذه المراكز ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وسرعة، بالإضافة إلى مواصفة التميز في الخدمة، التي تدعم تحسين جودة الخدمة وتعزيز معايير الأداء.

وعلى صعيد آخر، حصلت المؤسسة على شهادة نظام إدارة المخاطر، التي تدعم القدرة على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر بفعالية، مما يسهم في استقرار العمليات.

كما تم اعتماد مواصفة الشراكات والتعاون، التي تدعم تطوير شراكات استراتيجية وتحسين التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيق النجاح المشترك. وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة، فخورون بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس التزامنا الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية في كافة مجالات عملنا.

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