شرطة دبي تستعرض اشتراطات السلامة مع شركات توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، حرص شرطة دبي على نشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة.

ونوه العميد جمعة بن سويدان، إلى ضرورة توعية وتثقيف السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، ورفع مستوى الالتزام المروري لديهم، مؤكداً أن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وقيادة مركبة لا تتوافر فيها اشتراطات وإجراءات السلامة المرورية، وعدم إلمام سائقيها بقواعد وآداب السير والمرور، كل ذلك يشكل خطراً عليهم وعلى مستخدمي الطريق.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الشركات المتخصصة في توصيل الطلبات «طلبات وديليفرو ونون والشركات اللوجستية الأخرى»، تم خلاله توضيح الانعكاسات السلبية نتيجة الاستخدام الخاطئ، وغير القانوني لهذا النوع من مركبات النقل، وعدم تقيد مستخدميها باللوائح والإرشادات المرورية التي تعمل على تعزيز سلامتهم وسلامة مرتادي الطرق، مؤكداً تضافر الجهود للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق من السائقين والمشاة.

وأوضح إن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء قيادة هذا النوع من الدراجات النارية، والإجراءات الوقائية، والمخاطر التي قد تسببها على الطريق.

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