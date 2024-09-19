حمدان بن محمد: وزارة الخارجية تمثل الوجه الحضاري للإمارات وشعبها المعطاء

المصدر: دبي - البيان

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دوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في سجل الزوار لدى زيارته وزارة الخارجية، أمس، رسالة لفريق الوزارة، أكد فيها أن وزارة الخارجية تعكس بجهود سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومساعديه وكوادرها الوطنية الشابة، الوجه الحضاري للإمارات وشعبها العزيز المعطاء.

وجاء في رسالة سموه التي دونها في سجل زوار الوزارة: «لقد سعدت بزيارة مقر وزارة الخارجية، التي تعكس بوزيرها الأخ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومساعديه وكوادرها الوطنية الشابة، الوجه الحضاري لدولتنا وشعبنا العزيز المعطاء».

وأضاف سموه: «إن زيارتي لمقر الوزارة أتاحت لي الفرصة للتعرف عن قرب على مهامها والمسؤوليات الموكلة إليها، والتعاون والتنسيق القائم فيما بينها ومع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل ترسيخ مبادئ دولتنا وقيمها الإنسانية الثابتة، والتي أرساها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله».

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