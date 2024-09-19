«الاتحاد لحقوق الإنسان» تستعرض المسيرة الحقوقية الريادية للإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان المسيرة الحقوقية الريادية لدولة الإمارات، بوصفها شريكاً دولياً بارزاً في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة (57) لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وتُنظم الجمعية ثلاثة معارض ثقافية حقوقية، وفعاليات دولية، كما تقدم 20 بياناً شفهياً وكتابياً، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، في فعاليات الدورة المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ويشارك عدد من المواطنين المتطوعين في تنظيم المعارض الدولية، والتي ستقام بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية، وذلك في ساحة الأمم المتحدة، حيث تركز على الإنجازات الداعمة للحقوق الأساسية، منذ تأسيس دولة الإمارات، في مجال حماية المناخ وسلامة البيئة، وتعزيز مبادئ السلام والتسامح والتعايش المشترك، والعدالة الرقمية الذكية.

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