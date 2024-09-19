تعاون «الأمن السيبراني» و«Immersive Labs» لمواجهة تهديدات البنية التحتية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة Immersive Labs - الشركة المتخصصة في مجال المرونة السيبرانية التي تركز على الأفراد - أمس، عن شراكتهما لاستضافة فعالية محاكاة سيبرانية في دبي، وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2024، بهدف تأهيل المؤسسات لمواجهة الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

ومن المقرر أن تقدَّم خلال فعالية المحاكاة السيبرانية القادمة محاكاة ديناميكية وتقارير لبيان مدى جاهزية المشاركين للاستجابة وطرق تعزيز استجاباتهم في حال وقوع هجوم حقيقي.

وستقدم فعالية المحاكاة السيبرانية لشركة Immersive Labs للحاضرين على جميع المستويات أفضل الممارسات التي يمكنهم تطبيقها في مؤسساتهم ليكونوا على أتم استعداد لمجابهة التهديدات المعقدة للبنية التحتية الوطنية الحيوية.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: متحمسون لهذا التعاون المثمر مع Immersive Labs لمنح المسؤولين والفنيين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني الخبرة العملية التي تساعدهم على تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجهها البنية التحتية الوطنية الحيوية، وسيحظى جميع من شهد تلك التجربة القيّمة بالقدرات السيبرانية اللازمة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

مرونة

من جانبه، قال إياس الحواري، العضو المنتدب الأول بشركة Immersive Labs إن مجلس الأمن السيبراني يدرك أن المرونة تبدأ بتمكين الأفراد وهذه الشراكة هي بداية جديدة لتعزيز قدرات الفرق والأفراد السيبرانية الفعالة ضد التهديدات المعقدة.

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