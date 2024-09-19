72102 سجل في قاعدة بيانات جودة التربة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت هيئة البيئة-أبوظبي أنه في إطار جهودها ضمن برامج مراقبة جودة التربة، تم تحديد 664 موقعاً في جميع أنحاء الإمارة، وجمع 1376 عينة من التربة وتحليلها سنوياً، حيث تضم قاعدة بيانات التربة 72102 سجل للتربة، وتأتي هذه الجهود في إطار فهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.

تقنيات

وأكدت الهيئة أن برنامج مراقبة جودة التربة ساهم في توفير بيانات مهمة توجه استراتيجيات إدارة التربة وسياساتها، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، والمحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي، ويستخدم البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما يسهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم خطورته، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي، كما تتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات لأنواع مختلفة من الأراضي، باستخدام أساليب معتمدة من آيزو.

عينات

وأكدت الهيئة في سياق متصل، أنها قامت بحفظ 120 ألف سجل جغرافي مكاني في مرفق أرشفة التربة بأبوظبي، و7 آلاف عينة من التربة، و679 عينة تمت مشاركتها مع الباحثين، وذلك خلال 10 سنوات من الجهود في جمع العينات وتخزينها.

تقييم

وأشارت الهيئة إلى أن منهجيات جمع العينات تستند إلى استراتيجية اختيار مواقع العينات وفق أسلوب الشبكة المتقاطعة في المناطق الصناعية، وإكمال تصميم عشوائي متعدد المستويات لتقييم تأثير النشاطات الزراعية (النباتية والحيوانية)، فضلاً عن استراتيجية جمع العينات العشوائية للأنشطة التنموية.

وباستخدام الطائرات المسيرة والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، تكمل هيئة البيئة-أبوظبي جهودها الحثيثة في ضمان تعزيز جودة التربة، إذ يعد هذا المشروع خطوة استباقية مهمة في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للتربة في أبوظبي، مع انخفاض التكاليف وتحسين سرعة ودقة رصد الخرائط، ويسهم ذلك في دعم عملية اتخاذ القرار بشأن إدارة التربة من خلال جمع البيانات، إذ بلغ معدل دقة نماذج التصنيف التي تتنبأ بفاعلية تلوث المعادن الثقيلة في التربة ما نسبته 89 %.

ويرتكز برنامج حماية التربة ومراقبة جودتها في أبوظبي على هدفين رئيسين هما: وضع نهج متكامل وإطار تنظيمي لحماية التربة بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز مراقبة جودة التربة لتوجيه السياسات والتشريعات التي ترتكز على البيانات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز