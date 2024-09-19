«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تستعرض دور الابتكار في تقنيات تخزين الطاقة

المصدر: دبي - البيان

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يعد الهيدروجين الأخضر، الذي يصفه البعض بوقود المستقبل، من أبرز مصادر الطاقة النظيفة التي ستسهم بشكلٍ ملموس في تغيير مشهد الطاقة العالمي. وانطلاقاً من ذلك، ستبحث الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر آخر التطورات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، كما ستركز القمة على تعزيز دور الابتكار والبحوث والتطوير في تقنيات تخزين الطاقة، والتي تشمل الهيدروجين الأخضر، للخروج بآليات لمواجهة تحديات الاستدامة وتحقيق الحياد الكربوني لتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يتزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، ولا سيما مع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في تبني التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتوظيف الابتكار والبحوث والتطوير لتوسيع مجالات استخدام الطاقة الخضراء. ونتطلع قدماً لتمكين التقدم في مجال الطاقة الخضراء خلال فعاليات الدورة الـ10 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم الانتقال العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030».

تطوير

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة نفذت مشروع الهيدروجين الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعي النقل والصناعة. ويعكس المشروع حرص الهيئة على إطلاق المبادرات الرائدة التي تدعم رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

منصة رائدة

وتواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها الريادي كمنصة عالمية توفر مساحة للحوار وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لقطاع الطاقة، وتدعم اتخاذ خطوات عملية ملموسة للتحول للاقتصاد الأخضر من خلال تبني المبادرات والمنهجيات والحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحفيز الاستثمارات الخضراء. وتتضمن محاور القمة هذا العام محور «دفع عجلة الطاقة النظيفة» الذي سيركز على التوسع ﻓﻲ تبني مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.

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