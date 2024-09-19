8 مبادرات جديدة لـ«كبار المواطنين» في نادي ذخر

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن إطلاق 8 مبادرات جديدة لكبار المواطنين أعضاء نادي ذخر الاجتماعي التابع للهيئة، وهي: تشكيل فريقي ذخر التطوعي وذخر الرياضي، برنامج السفر، «راوني شغلك»، «ما نسيناكم»، «قصرنا المسافة وكسبنا شوفتكم»، «خذونا لماضيكم وعيشوا حاضرنا»، «مهارات التطبيقات الرقمية لكبار المواطنين».

وأوضحت الهيئة بأن هذه المبادرات تنطلق من اهتمامها بكبار المواطنين وحرصها على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية، وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية، وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم، معتبرة الاستفادة من خبراتهم ضرورة حتمية للتنمية المستدامة.

وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة تشكيل فريق ذخر التطوعي تهدف إلى تفعيل الدور التطوعي لكبار المواطنين من أعضاء نادي ذخر الاجتماعي، لضمان دمجهم المجتمع ومساهمتهم في خدمة المجتمع وتحسين نوعية حياتهم، من خلال تسجيلهم كأعضاء في برنامج دبي للتطوع والمشاركة في الفرص التطوعية، التي يتم طرحها.

كما تهدف مبادرة تشكيل فريق ذخر الرياضي لتفعيل الدور الرياضي لكبار المواطنين، وضمان دمجهم في المجتمع وتمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل. وحول مبادرة برنامج السفر أوضحت الهيئة أنها عبارة عن تنظيم رحلات ترفيهية واجتماعية إلى وجهات يتم اختيارها من قبل نادي ذخر الاجتماعي، خارج الدولة، وتستهدف 54 من أعضاء النادي.

وأضافت الهيئة أنها تسعى من خلال «راوني شغلك»، إلى إبراز دور الجهات الحكومية والخاصة والخدمات، التي تقدمها هذه الجهات للمجتمع وتعريف كبار المواطنين أعضاء نادي ذخر الاجتماعي بهذه الخدمات، من خلال تنظيم خلال زيارات لهم، والاطلاع بشكل مباشر على هذه الخدمات.

«ما نسيناكم»

وأفادت «تنمية المجتمع» أن مبادرة «ما نسيناكم» تهدف إلى زيارة أعضاء نادي ذخر الاجتماعي، الذين انقطعوا عن النادي، وذلك للاطمئنان على صحتهم ووصلهم وتشجيعهم على العودة إلى النادي مرة أخرى، للاستفادة من مجموعة الأنشطة والفعاليات والبرامج اليومية التي يقدمها لأعضائه. وتهدف مبادرة «قصرنا المسافة وكسبنا شوفتكم»، إلى تعزيز التواصل بين كبار المواطنين في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات التي تقدم لهم في كل إمارة.

وقالت الهيئة، إن مبادرة «خذونا لماضيكم وعيشوا حاضرنا» تسعى إلى تنظيم ورش في عدة مجالات متنوعة، أبرزها كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والطبخات الشعبية، والألعاب الرياضية، والحرف القديمة وغيرها، وذلك بهدف الربط بين جيل الشباب وجيل كبار المواطنين، وتبادل الخبرات بينهما واكتساب المعرفة والمهارات.

وتهدف «مبادرة مهارات التطبيقات الرقمية لكبار المواطنين»، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية إلى تطوير القدرات الرقمية لفئة كبار المواطنين، عبر تدريبهم على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تيسير أمورهم الحياتية، من خلال امتلاك مهارات استعمال التطبيقات الذكية والأجهزة الإلكترونية، وتعزيز الوعي التكنولوجي والمعرفة الرقمية بين هذه الفئة.

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