الإمارات تشارك في الدورة 129 للمجلس الدائم للفرنكوفونية في باريس

المصدر: وام

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شارك سعادة الدكتور سالم النيادي سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية في اجتماعات الدورة الـ 129 للمجلس الدائم للفرنكوفونية على مستوى كبار المسؤولين والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة معالي لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة وحضور ممثلي الدول والحكومات الأعضاء الـ88 في المنظمة.

واستعرضت الدورة آخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بالقمة الفرنكوفونية الـ19 المقبلة التي تستضيفها فرنسا في شهر أكتوبر القادم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع والتوصيات التي سيتم مناقشتها في الدورة 45 المقبلة للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية المزمع عقدها في أول الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تشارك بصفتها عضوا مشاركا في جميع اجتماعات المنظمة الفرنكوفونية التي تعقد على مستوى كبار المسؤولين والوزراء والقمة، وذلك التزاماً منها بأهمية العمل الفرنكوفوني متعدد الأطراف، ورغبة منها في توطيد علاقاتها المتميزة مع الفضاء الناطق بالفرنسية.

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