عبدالله الشرقي: بقيادة حاكم الفجيرة 50 عاماً من الإنجازات المتواصلة في الإمارة

المصدر: وام

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أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية أن الفجيرة وهي تحتفي بمناسبة استثنائية وهي مرور 50 عاما على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مقاليد الحكم في الإمارة لتفخر بالانجازات المتواصلة التي تعيشها في ظل حكم سموه ترجمتها رؤيته الحكيمة.

وقال الشيخ عبدالله الشرقي في تصريح له بمناسبة الذكرى الـ 50 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة إن سموه بذل وقته وجهده في سبيل تحقيق النهضة والتنمية المستدامة للإمارة وسعادة المواطن وتوفير سبل العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة إلى جانب تعزيز دور الشباب بتمكينهم في مختلف القطاعات.

ونوه إلى جهود سموه لتعزيز مسيرة الاتحاد ودفع عجلة النمو والازدهار لدولة الامارات العربية المتحدة والتي شكلت مثالا يحتذى وصورة حية لحرصه على استكمال مسيرة الآباء المؤسسين.

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