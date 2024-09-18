اختتام فعاليات أول مؤتمر لسرطان القولون والمستقيم (CRC) في دبي

المصدر: البيان

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اختتم مؤتمر "التنظير العلاجي وفحص سرطان القولون" فعاليات دورته الأولى بنجاح، عُقد المؤتمر تحت إشراف "جمعية إيليجانس" بقيادة الدكتورة ماجدة بخاري، استشارية في أمراض الجهاز الهضمي والتنظير العلاجي المتقدم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، دبي ورئيسة

"جمعية إيليجانس" بالتعاون مع الدكتور علي الفزاري المدير الطبي في مستشفى ميديكلينيك ويلكير، والدكتور حُميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام واستشاري الأورام. وجمع المؤتمر نخبة من الخبراء في هذا المجال حيث كان منصة هامة لتبادل المعرفة ومواكبة أحدث التطورات في مجال أمراض الجهاز الهضمي.

قالت الدكتورة " ماجدة بخاري" نجاح المؤتمر يتمثل في ما قدمه الخبراء والمتخصصون المشاركون من رؤى قيمة حول الاتجاهات الحالية لسرطان القولون والمستقيم وذلك بتقديم تطورات رائدة في تشخيص وعلاج سرطان القولون والمستقيم. كما تضمن المؤتمر نقاشات جماعية حيوية، إلى جانب عروض حية لتقنيات التنظير والاستئصال بالمنظار المتقدمة. وشارك الخبراء رؤى حول الدور الحاسم للكشف المبكر ودمج الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة التشخيص والنتائج العلاجية للمرضى، مما أتاح للمشاركين فرصة متابعة أحدث التطورات في هذا المجال ما ساهم في تعزيز الفهم وتبادل الأفكار وتحسين المهارات العملية والمعرفة لدى المشاركين.

أضافت "د.ماجدة بخاري" أنها نظمت جلسة تدريبية بعنوان "التنظير العلاجي للأطباء غير المتخصصين في التنظير العلاجي" والتي هدفت إلى تقديم رؤى قيمة ومهارات عملية لأطباء الجهاز الهضمي الذين لا يقومون بإجراءات علاجية بشكل منتظم. ركزت هذه الجلسة على الجوانب العملية للتنظير العلاجي، بما في ذلك التقنيات الأساسية لإيقاف النزيف، إزالة البوليب، وإزالة الأجسام الغريبة، مما مكن المشاركين من اكتساب الكفاءة في التدخلات العلاجية .أيضاً عملت هذه الجلسة على سد الفجوة بين التنظير الروتيني والإجراءات العلاجية، مما عزز قدرة الأطباء غير المتخصصين في التنظير العلاجي على تحسين ممارستهم السريرية والمساهمة في تقديم رعاية شاملة للمرضى في مجال طب الجهاز الهضمي.

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