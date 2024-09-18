«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب تسجيل المواطنين لموسم الحج غداً

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اليوم، بدء موعد التسجيل لموسم الحج القادم 1446هـ / 2025م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج بالمبادرة في التسجيل خلال تلك الفترة، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة وإستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الهيئة أن من شروط الحصول على تصريح الحج للموسم المقبل، أن يكون المتقدمُ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألَّا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً، وأن يكون المتقدم لم يحج خلال آخر 5 مواسم حج.

وأوضحت أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، تكون الأولوية في منح تصاريح الحج لمن لم يسبق له الحج من أصحاب الهمم، وأصحابِ الأمراض المستعصية، والأكبر سناً، والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة من لهم أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني.

وكشفت عن أن حصةَ الدولة لموسم الحج القادم 1446هـ تبلغ 6228 حاجًا تم تخصيصها من قبل من الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على اتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات بطرقٍ حضاريةٍ تحقق السعادة والرفاهية للحجاج بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين.

وقالت إنها تلتزمُ بضمان تقديم حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم أفضلَ البرامج والخدمات للحجاج؛ من خلال الرقابة والتفتيش والتدقيق على كافة العقود الخدمية، والتأكدِ من صحتها وتشمل السكنَ، والمواصلات، والتغذية والإعاشة، إضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل فرقِ تفتيشٍ مختصةٍ لتقييم الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، لافتة إلى أنها تعتمد دراسةِ أسعار تأدية الحج وفقاً لحالة السوق لهذا الموسم عبر لجنة التراخيص، وتعمل على توفير برامجَ تتناسبُ أسعارها مع أصحاب الدخل المحدود من خلال دعم الحملات المساهمة في "برنامج الحج الاقتصادي".

وبينت الهيئةُ أنها تسعى وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإصدارِ تصاريح الحج وبطاقات "نسك" لضمان تنظيمِ دخول الحجاج وتوفيرِ كافة التسهيلات لهم خلال أداء المناسك، إضافة لتجهيز المواقع والمخيمات المطورة في المشاعر المقدسة من خلال استقطاب أفضل الشركات والمؤسسات، وتشكيلِ فرقِ عملٍ ميدانيةٍ متخصصةٍ لضمان سعادةِ وراحةِ وأمان حجاج الدولة، بجانب توفير كافة الخدمات الطبية والشرعية واللوجستية لحجاج الدولة وفقَ أعلى المواصفات والمعايير.

وذكرت الهيئة أنها ستقوم وعلى مدى 24 ساعة، بإجراء تقييمٍ دوريٍّ لحملات الحج وكافةِ الأطقم الإدارية والشرعية والطبية فيها، بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، للتأكد من التزامها بالمعاييرِ المحددة لضمان التحسين المستمر، عبر منظومةِ تقييمٍ متكاملةٍ تتضمنُ الأخذَ بتقارير المختصين وملاحظاتِ الحجاج وآراءِ ومقترحات الجمهور عبر استبياناتٍ دقيقةٍ ونزيهة.

وقالت إنها بصدد إعدادِ برامجَ ومبادراتٍ توعويةٍ لحجاجِ الدولة والجمهورِ المستهدف في مختلف الجوانب الشرعية والصحيةِ والإدارية تتضمنُ العديدَ من الفعاليات والندوات والمحاضرات والورشِ التفاعلية والمقاطعِ التثقيفية عبرَ المنصات الإعلامية المختلفة، إضافةً إلى التحضيرِ لإطلاق "ملتقى حجاج الإمارات" بدورته الثانية، كما ستعملُ على توفيرِ مراكز اتصالٍ مخصصةٍ في كافةِ أفرع الهيئة، لتلبية احتياجاتِ الجمهور خلال الموسم والردِّ على استفساراتهم عبر مختلف قنوات التواصل.

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