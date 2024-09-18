سفير الدولة لدى الهند: الإمارات تؤدي دوراً محورياً في معالجة التحديات العالمية

المصدر: وام

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أكد الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، الدور المحوري والمركزي لدولة الإمارات في معالجة القضايا والتحديات العالمية.

وقال، في تصريح خاص على هامش أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي الذي اختتمت أعماله أمس، إن المنتدى من شأنه أن يسهم في تعزيز هذا الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات، خاصة وأنه يستقطب متحدثين من مختلف أنحاء العالم، ويناقش أهم المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المنتدى يبعث برسالة مهمة تعنى بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة التحديات العالمية، على غرار ما حدث على سبيل المثال في جائحة "كوفيد 19"، فهذا التعاون يجب أن يكون أيضا في مواجهة القضايا الاقتصادية والجيوسياسية.

وأكد أهمية محاور المنتدى التي تركز على أحدث التحليلات والاتجاهات الإستراتيجية في المجالات الجيوسياسية والجيواقتصادية والجيوتكنولوجية، كما يقدم توصيات بشأن السياسات العامة بناءً على التحليلات والمناقشات التي تشهدها جلساته.

يشار إلى أن منتدى هيلي السنوي الأول، يعقد تحت شعار «نظام عالمي مضطرب: قراءة في المفاهيم، والتشكيل، وإعادة البناء»، ويعالج قضايا عالمية ملحة، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، ويشارك فيه قادة فكر وخبراء دوليون ودبلوماسيون وأكاديميون لبحث أبرز التحديات والتحولات التي تعيد تشكيل العالم.

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