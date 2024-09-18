محمد بن زايد: نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع اليابان بإطلاق محادثات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، مشدداً على ضرورة تعزيزها بإطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «تستند العلاقات الإماراتية-اليابانية إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين».

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