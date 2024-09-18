ضاحي خلفان يستقبل القنصل العام الياباني في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مكتبه، بالقيادة العامة لشرطة دبي، إيمانيشي جون القنصل العام الياباني في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، أهدى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القنصل العام الياباني درعاً تذكارية، بمناسبة الزيارة.

حضر اللقاء اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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