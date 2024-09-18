«ملفي» تربط منشآت أبوظبي الصحية بنظام  تبادل الصور الإشعاعية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي ومنصة ملفي، إحدى المبادرات الاستراتيجية للدائرة التي تديرها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية، جزء من مجموعة إم 42، عن إتمام ربط جميع المنشآت الصحية في أبوظبي من خلال منصة ملفي المدعومة بنظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية، في خطوة تُمكّن الأطباء في الإمارة من الوصول بشكل آمن إلى الصور المأخوذة بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، والتي يتم إجراؤها في المنشآت التي تقدم هذه الخدمات في مختلف أنحاء الإمارة.

ويوفر هذا الإنجاز للأطباء إمكانية اتخاذ قرارات أفضل لتقديم رعاية فعالة ومدروسة وعالية الجودة، كما يقلل من الحاجة إلى تكرار الجلسات الإشعاعية الاستقصائية والتدخلية، مما يحدّ من تعرض المرضى غير الضروري للأشعة ويختصر الوقت ويقلل الجهد.

وتتميز منصة ملفي بأنها أول نظام لتبادل المعلومات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد تلك الأنظمة القليلة على مستوى العالم التي تتضمن صوراً إشعاعية في السجل الموحد للمريض، وذلك من خلال اعتماد نظام فيليبس لتبادل الصور الإشعاعية من منصة ملفي في عام 2022.

ويوفر النظام المتقدم الوصول إلى أكثر من 4 ملايين صورة مأخوذة بإجراء التشخيص بالأشعة والتصوير المقطعي المحوسب وبالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، حيث تتوفر هذه الخدمات في 67 منشأة في أبوظبي وتشكل المستشفيات العدد الأكبر منها، بالإضافة إلى 21 عيادة ومركزاً طبياً وثلاث وحدات طبية متنقلة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «النجاح في ربط جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التشخيص بالأشعة بنظام تبادل الصور الإشعاعية الذي تدعمه منصة ملفي هو إنجاز مهم يؤكد التزامنا برفد ومواصلة الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي».

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