«الهلال» تنظم «حقيبة النجاح» لطلاب الأسر المتعففة والأيتام

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقرها في أبوظبي، أمس، مبادرة «حقيبة النجاح» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر المتعففة والأيتام، في إطار حملة دعم التعليم «بالعلم نمكن»، التي أطلقتها الهيئة على مستوى الدولة قبل بدء العام الدراسي الجديد، بمشاركة العشرات من موظفي الهلال الأحمر والمتطوعين من الهيئة، إلى جانب مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». واشتملت الحقائب على أنواع متنوعة من القرطاسية والمستلزمات الدراسية الأساسية.

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