«تنفيذي الشارقة» يعتمد تعديل اختصاصات اللجنة الطبية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة، ونص القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات بكل من: النظر في الإجازات التالية المقدمة من الموظف لجهة عمله وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015، وهي «الإجازة المرضية، إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، إجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ، الإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة، وأية إجازات أخرى تعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية».

كما يندرج تحت الاختصاصات «اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار، أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر، النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة، التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة، وأي اختصاصات أخرى تكلّف بها اللجنة من المجلس». واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024م، والذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها، كما شمل التقرير على بيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.

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