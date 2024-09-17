4692 مستفيداً من «على دربك» في شرطة دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك»، التي أطلقتها شرطة دبي، والمعنية بإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي، 4629 مستفيداً لهذا العام، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة.

وتعدّ المبادرة أحد مشاريع شرطة دبي الريادية الرامية إلى تصفير البيروقراطية في الشرطة استجابة لمبادرة تقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة، لتتحول كلياً إلى مراكز بلا مراجعين، حيث تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث السير البسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في دبي «شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات»، لتقديم 6 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة «على دربك»: إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، 1875 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، 788 تقريراً ضد مجهول، 451 عدد السيارات التي خضعت للتصليح، 170 بلاغاً في خدمة عين الشرطة، إضافة إلى 1345 عدد المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها.

وأضاف: إن 35 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة «على دربك»، بإجمالي عدد متدربين 10726 مستفيداً.

وأكد أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.

خدمة رقمية

وتعد مبادرة «على دربك» مشروعاً ابتكارياً يتيح لمستخدمي الطرق من خلال قناة رقمية موحدة الحصول على تقرير حادث مروري بسيط/ ضد مجهول عن طريق محطات البترول في إمارة دبي، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود.

وحققت المبادرة «صفر» زيارة المتعاملين لمراكز الخدمة، واختصرت زمن الإنجاز الإجمالي أكثر من 93%، وأدت إلى زيادة رضا المتعاملين إلى 95.2% وزاد مستوى رضا الشركاء إلى 97%، وفازت المبادرة بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة - فئة التعاون بين القطاع العام والخاص، وبالمركز الأول في جائزة درع الحكومة الرقمية العربية – فئة الإنجازات الحكومية.

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