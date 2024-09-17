مشاركون: فرصة للاطلاع على أفضل تجارب التنقل

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري بمؤسسة هيئة الطرق والمواصلات بدبي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية، إن عالم التكنولوجيا يتغير اليوم بسرعة عالية، مشيراً إلى أن التنقل الذكي أحد المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً، والذي حرصت إمارة دبي على تبينه عبر مشاريع مختلفة منها المركبات ذاتية القيادة والتاكسي الطائر وعدد من المشاريع الأخرى النوعية التي تعمل على تنفيذها مع الشركاء من مختلف دول العالم.

خبرات العالم

وقال خلال إحاطة إعلامية على هامش مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكي، إن استضافة دبي لهذا الحدث للمرة الأولى في المنطقة يسهم في استقطاب خبرات العالم لاستعراض تجاربه بشأن التنقل الذاتي والخدمات التي ستظهر في المستقبل، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش مع خبراء وصنّاع السياسات عدداً من الجوانب العلمية والتقنية في هذا المجال.

وأشار إلى أن المؤتمر له شقان أولهما استضافة المؤتمر؛ فاليوم لدينا كافة المنظمات العالمية المعنية بالتنقل الذكي والتي اختارت دبي لتكون منبراً لعرض تلك التجارب، والأمر الثاني هو الاطلاع على كل ما هو جديد، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على تلك التجارب وخصوصاً دول المنطقة، بحيث يمكن وضع الخطط الاستراتيجية وتطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والحكومات.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أنجيلوس أمديتيس، رئيس مجلس إدارة ايروتك اتس أوروبا، إن العالم يعيش فترة انتقالية حالياً في ظل ظهور العديد من التقنيات المتطورة مثل الجيل الخامس والسادس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وهو ما يفرض إدخال تطورات في مجال التنقل بالنسبة للأشخاص والبضائع، لافتاً إلى أن المؤتمر بمثابة ريادة جديدة لإمارة دبي، ويمثل بداية لتعاون مثمر مع دول المنطقة ودبي على وجه الخصوص، إذ يستهدف الحضور العالمي في المؤتمر بناء وعقد الشراكات مع المؤسسات في الشرق الأوسط بما يمكنها من إقامة المزيد من المشروعات الذكية.

وأشار إلى أن إمارة دبي بتنظيمها للحدث أثبتت نجاحاً فاق كل النسخ السابقة، وهو ما يعكس حجم التقدم الذي وصلت إليه الإمارة فيما يخص التطور والحداثة، لافتاً إلى أن المؤتمر يحظى بمشاركة 25 وزيراً وممثلاً لجهات حكومية، و24 هيئة عامة وإقليمية، و10 منظمات، و16 صناعة، فيما يشهد إقامة 160 جلسة متنوعة تناقش مختلف الجوانب الخاصة بالتنقل الذكي، و8 منتديات عالمية ومنتدى واحد إقليمي.

من جانبه قال دان لوكاسيك، نائب الرئيس للبنية التحتية الذكية في شركة بارسونز، إن الشركة طوّرت برامج باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على نقل الأشخاص والبضائع بأمان وكفاءة، «وبإمكانهم تقديم حلول النقل الذكية من خلال إحداث تطوير في البينة التحتية القديمة، لتحسين كفاءة المرور وتعزيز السلامة، والحد من الانبعاثات».

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