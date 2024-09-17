بلدية دبي تستعرض أحدث ابتكارات النقل والحلول التقنية

المصدر: دبي - البيان

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تشارك بلدية دبي في فعاليات الدورة الثلاثين من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية.

ويُعد هذا الحدث من الفعاليات العالمية الهامة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال النقل الذكي، والحلول التقنية التي تسعى البلدية إلى تطبيقها لتحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، من خلال تطوير بيئة حضرية متكاملة ذكية ومستدامة.

حلول ذكيةوتستعرض البلدية خلال هذه المشاركة، مجموعة من الحلول الذكية التي تمثل نقلة نوعية في مجالات الإدارة البيئية والتنقل الذكي، مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء، الذي يعتمد على أحدث تقنيات الاستشعار الذكي لقياس جودة الهواء بشكل فوري، وبما يتيح مراقبة مستويات التلوث بدقة، واتخاذ قرارات سريعة لتحسين جودة الهواء في المدينة. كما تعرض البلدية مركبة التنظيف الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بقدرتها على تنظيف الشوارع دون تدخل بشري.

وتعكس مشاركة البلدية في هذا الحدث، التزامها الراسخ بتحقيق الريادة في مجال تبنّي أحدث الابتكارات والحلول الذكية، التي تعزز من جودة الحياة في الإمارة، وتسهم في تحقيق الاستدامة والتنمية الشاملة. وتسعى البلدية من خلال استعراض تقنيات متقدمة، مثل المختبر المتنقل لرصد جودة الهواء والمركبات ذاتية القيادة، إلى تحقيق طموحات دبي ببناء مدينة ذكية متكاملة، تعتمد على التكنولوجيا لتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار، مع التركيز على تقديم حلول مستدامة، تعزز كفاءة العمليات اليومية، وتضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وسلطت البلدية الضوء على تقنيات متقدمة، مثل الخرائط عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة، التي تعد من العناصر الأساسية لتطوير أنظمة التنقل الذكي في دبي، حيث تسهم هذه الخرائط في تعزيز كفاءة وأمان المركبات ذاتية القيادة، لتوفير تجربة تنقل أكثر تطوراً.

وفي إطار جهود الحفاظ على البيئة البحرية، استعرضت البلدية الكاشطة البحرية الذكية المصممة لتنظيف المسطحات المائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لجمع المخلفات بكفاءة، ما يحافظ على نظافة المياه، ويعزز من استدامة البيئة البحرية.

أنظمة مراقبة

وقدمت بلدية دبي أيضاً أنظمة المراقبة الذكية لشبكات الصرف الصحي، التي تتيح مراقبة التدفقات المائية، والكشف عن المشكلات والأعطال بشكل مبكر، ما يسهم في التدخل السريع لحلها. إلى جانب ذلك، تمّ عرض المختبر المتنقل لفحص جودة الرمال والتربة.

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