190 متحدثاً يستعرضون 70 دراسة علمية في «مؤتمر التأهيل»

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعلنت «المؤسسة» عن مشاركة أكثر 190 متحدثاً، من بينهم 30 من الدولة، سيستعرضون 70 دراسة علمية وورقة بحثية، من خلال 30 جلسة عمل في «المؤتمر العالمي للتأهيل 2024»، الاثنين المقبل.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها المؤسسة، بحضور عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة التأهيل الدولية، وعبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في المؤسسة، ومبارك حمد الشامسي مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وخليفة القبيسي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي التابع لمجموعة أدنيك. ويستقطب المؤتمر أكثر من 500 شخص من نحو 70 دولة، من بينهم قادة ومسؤولون وخبراء وأكاديميون وباحثون في قطاع التأهيل والرعاية الصحية ومقدِّمي الخدمات، وممثلو المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بمجال تحسين نوعية حياة أصحاب الهمم، إلى جانب 20 جهة محلية، وعدد كبير من الأفراد المهتمين بهذا الشأن، مع توفير إمكانية متابعة جلسات المؤتمر وورش العمل عن بُعد عبر الإنترنت.

وأشار عبدالله الحميدان إلى أن المؤتمر يعتبر منصة عالمية، تجمع نخبة من أبرز المسؤولين والخبراء والباحثين الدوليين في قطاع تأهيل أصحاب الهمم، وفرصة استثنائية لبحث شؤون هذه الشريحة الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات تمنح أصحاب الهمم كل الاهتمام الرعاية، وتضعهم في مقدمة أولوياتها، «وكانت، ولا تزال، من الدول التي تبذل جهوداً دؤوبة على المستويين الوطني والعالمي، في سبيل تمكين هذه الفئة وتسهيل حياتها، عبر الاستثمار السخي والمتواصل في تأهيلها لتكون مساهمة فاعلة في مسيرة الازدهار والتنمية».

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