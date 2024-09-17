الإمارات تخطط لاستثمار 500 مليار درهم في قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت في العاصمة، أمس، أعمال النسخة الثالثة للمعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي. وكشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن تخطيط الإمارات لاستثمار 500 مليار درهم في قطاع الطاقة، وأكدت أن التجربة الإماراتية نموذجية في هذا المجال، حيث حققت إنجازات ونجاحات فتحت الأبواب للشراكات الحكومية والخاصة.

جولة

وحضر معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات الافتتاح، ورافق معاليه معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة.

وأجرى معاليه جولة في أروقة المعرض للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدَمة في قطاع الطاقة والمرافق، وتفقد عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية الرائدة، التي تعرض حلولاً تكنولوجية مبتكرة في القطاع، مؤكداً معاليه أهمية تعزيز التعاون المشترك من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه استدامة قطاعي المياه والكهرباء، مشيراً معاليه إلى حرص والتزام دولة الإمارات بدعم تبنّي الحلول المبتكرة لضمان فاعلية وكفاءة مستقبل قطاع المرافق إقليمياً ودولياً.

كما أكد معاليه، خلال هذه الزيارة، ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية والشراكات الدولية لتعزيز استدامة وأمن قطاع خدمات المياه والكهرباء، على المستويين المحلي والعالمي.

تعاون

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات استثمرت محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص أكثر من 150 مليار درهم منها 45 ملياراً في الطاقة النظيفة والمتجددة. وأوضح معاليه في افتتاح المؤتمر العالمي للمرافق أن الدولة تخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الـ 30 عاماً المقبلة للوصول إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي. وأضاف أن الإمارات من أكبر المستثمرين الدوليين في مجال الطاقة المتجددة، حيث استثمرت 165.6 مليار درهم في مشاريع حول العالم، وفي مشروع «PACE» تعهدت مع الولايات المتحدة باستثمار 100 مليار دولار معاً في 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة.

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