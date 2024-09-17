«أسبوع الرشاقة المؤسسية 2024» يعزز مرونة العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «أسبوع الرشاقة المؤسسية» الذي تنظمه الهيئة للعام الثاني على التوالي، بهدف ترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية بين الموظفين، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتضمن «أسبوع الرشاقة المؤسسية» عدداً من الفعاليات أبرزها «منتدى رشاقة الأعمال» الذي نظمته الهيئة أمس في فندق «ون آند أونلي ون زعبيل» بمشاركة معالي سعيد محمد الطاير وعدد من المتحدثين من شركات ومؤسسات محلية وعالمية رائدة أبرزهم محمد العبار، مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في إعمار العقارية؛ وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الشرق الأوسط؛ ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت في الإمارات؛ وفراس المسدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «فام العقارية»؛ ويي-وي آنغ، المدير التنفيذي للمنتجات لدى «طلبات»؛ وشانت أوكنايان، نائب الرئيس لحلول الأعمال العالمية في «تيك توك»؛ وحضره عدد كبير من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي. ,في كلمته الافتتاحية، أشار الطاير إلى أن «منتدى رشاقة الأعمال» يأتي في إطار التزام هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة العمل الحكومي لتكون حكومة دولة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.

مبادرة

وقال الطاير: «ينسجم تنظيم هذا المنتدى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن «المستقبل لا يأتي إلينا بل نحن من نستشرفه ونشكله ونمسك زمام المبادرة في ابتكار تقنياته وتوظيفها لتحقيق التنمية والتطور وبناء اقتصاد قائم على المعرفة». ويعكس المنتدى حرصنا على التميز والريادة في مختلف مجالات عملنا، وترسيخ مفهوم الرشاقة المؤسسية التي نعتبرها ركيزة أساسية لرفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتطوير قدرة المؤسسات على الإدارة الاستباقية للمخاطر وسرعة الاستجابة للتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص واعدة، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنافسية ورفع نسبة سعادة المتعاملين، ودعم الإبداع والابتكار بما يسهم في تحقيق النمو المستدام».

وأوضح أن الرشاقة المؤسسية تشير إلى قدرة المؤسسة على التكيف بسرعة مع التغيرات بطرق منتجة وفعالة من حيث التكلفة، والاستجابة السريعة للتغيرات في ديناميكيات السوق أو الاضطرابات التقنية أو التحديات الخارجية غير المتوقعة، وتحقيق نتائج مستدامة مع الاستفادة المثلى من الموارد وفق استراتيجية شاملة يتم من خلالها تنسيق العمليات لتعزيز سرعة اتخاذ القرار والتعلم المستمر والقدرة على التكيف، لا سيما أن أدوات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة، تعمل على إعادة تشكيل قطاع المؤسسات الخدماتية.

ممارسات عالمية

وقال الطاير: «كان لتبنينا أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة والمرونة ودمجها في عملياتنا دور بارز في نجاحنا وتميزنا، وأصبحت الممارسات التي نطبقها مرجعاً للعديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية. والعام الماضي، استقبلت الهيئة أكثر من 100 زيارة معيارية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية تسعى للاطلاع على التجارب والممارسات الرائدة للهيئة التي نجحت في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه على المستوى العالمي، حيث جاءت الهيئة في المركز الأول عالمياً من حيث الرشاقة بين المؤسسات الخدماتية المتخصصة في الطاقة وفق تقييم شامل أجراه «معهد رشاقة الأعمال» الذي أشاد بقدرة الهيئة على تحويل التحديات إلى فرص، لا سيما في الفترات التي شهدت فيها الشركات على مستوى العالم تحديات كبرى.

كما فازت الهيئة بجائزة «كونسورتيوم رشاقة الأعمال» العالمية عن فئة «رشاقة الأعمال الشاملة»، التي تعد أعلى مستوى من الجائزة وقد أجرت لجنة فنية تضم خبراء دوليين في مجال الرشاقة المؤسسية عملية تقييم دقيقة شملت 10 فئات مختلفة مرتبطة بكافة الجوانب والممارسات المتعلقة برشاقة الأعمال. ونتيجة لنجاحنا في تطبيق مبادئ الرشاقة المؤسسية، جاءت الهيئة في المرتبة الأولى بين أقوى العلامات التجارية في قطاع المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات وفقاً لتقرير «براند فاينانس» الصادر في أبريل 2024، في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، وحققت ارتفاعاً بنسبة 3% في قيمة علامتها التجارية التي وصلت إلى 1.1 مليار دولار».

وأكد التقرير التزام الهيئة بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما عزز مكانتها في صدارة مؤسسات الدولة في تصورات الاستدامة، وضمن جهودها لترسيخ ثقافة الرشاقة المؤسسية بين موظفي الهيئة وحرصها على بناء فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجيات الرشاقة بكفاءة وفاعلية، انتهيت من تدريب أكثر من 300 موظف على مبادئ الرشاقة وحصلوا على شهادات دولية في هذا المجال.

مراجعة مستمرة

وقال محمد العبار، مؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية: «لا تنتهي مهمتنا عند تقليص التكاليف وحسب، فأصحاب المصلحة يتوقّعون منا إضافة قيمة مستدامة أيضاً، وهو ما يتطّلب مراجعة مستمرّة لكيفية إدارة أعمالنا، حيث أصبحت الكفاءة عنصراً حيوياً.

يجب أن نكون مرنين ومستعدّين لمواجهة التقلّبات الاقتصادية، أكانت على المستوى العالمي أو المحلي». وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات والشرق الأوسط: «يجسد أسبوع «الرشاقة المؤسسية» التزام هيئة كهرباء ومياه دبي الراسخ برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لجعل بنيتنا التحتية مرنة وفعالة وجاهزة للمستقبل».

وأعرب عن فخر شركة سيمنس بأن تكون جزءاً من هذه المبادرة والتي تعد فرصة لنا لإظهار التزامها بالريادة في التكنولوجيا ودعم شركائها في تحويل تحديات اليوم إلى فرص المستقبل، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون الوثيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تسهم الشركة في تعزيز النمو المستدام وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع. الذكاء الاصطناعي وقال نعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت الإمارات: «تُعد تقنية الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر التقنيات تأثيراً في عصرنا الحالي، ونحن في مايكروسوفت نؤمن بأن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل مايكروسوفت كوبايلوت سيكون له دور محوري في تعزيز مرونة المؤسسات في المستقبل.

فمن خلال الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة، تستطيع المؤسسات التكيف بسرعة مع تغيرات السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار، كما يُمكَن الذكاء الاصطناعي الشركات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتبسيط العمليات، وفتح فرص جديدة للنمو».

تعاون

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ«شركة فام العقارية»: «هذا الحدث لم يكن فقط شهادة حقيقية على التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص في دبي، بل أيضاً تجسيد عملي لالتزام الهيئة بتعزيز أهمية مرونة القيادة انسجاماً مع رؤية القيادة، وقد كانت تجربتي كضيف أكثر إلهاماً بفضل التعلم من المتحدثين الآخرين المرموقين».

من جهته، قال يي-وي آنغ، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى «طلبات»: «أنا متحمس جداً للمشاركة في أسبوع الرشاقة المؤسسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث أشارك رحلة «طلبات» التي استمرت لمدة عشرين عاماً من الابتكار التكنولوجي. ونهدف إلى استخدام التكنولوجيا لخدمة جميع الأطراف في منظومتنا، وندعوكم للانضمام إلينا في هذه الرحلة الشيقة. معاً، يمكننا التعاون لتحقيق رؤية مستقبل دبي وجعلها واقعاً اليوم».

وأكد شانت أوكنايان، نائب الرئيس للأعمال العالمية في تيك توك، أن «الابتكارات والشركات التي تنجح هي التي تركز على تلبية احتياجات الناس». ويتضمن «أسبوع الرشاقة المؤسسية» العديد من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية في عدد من مباني الهيئة، إضافة إلى معرض يتضمن أبرز مبادرات ومشاريع قطاعات الهيئة في مجال الرشاقة المؤسسية.

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