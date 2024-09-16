طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية،و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:03والمد الثاني عند الساعة 21:10 و الجزر الأول عند الساعة 15:16والجزر الثاني عند الساعة 03:18.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 75 15

دبي 40 30 70 15

الشارقة 40 26 85 15

عجمان 39 28 70 20

المدينة 40 24 70 15

رأس الخيمة 40 24 90 25

الفجيرة 34 30 80 60

العـين 42 30 70 10

ليوا 44 27 85 10

الرويس 41 26 75 20

السلع 41 26 70 20

دلـمـا 38 29 70 25

طنب الكبرى 37 28 70 30

طنب الصغرى 37 28 70 30

أبو موسى 37 28 75 35

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