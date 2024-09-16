حمدان بن محمد: محمد بن راشد يؤمن برسالة الإعلام الهادفة والبناءة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤمن برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية. لافتاً سموه لتطلع دبي إلى أن تكون مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، حيث ناقش سموه معه ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيتُ اليوم مارك تومسون، الرئيس التنفيذي لشبكة "سي إن إن" العالمية، حيث ناقشنا ما تقدمه دبي من خدمات رائدة وبنية تحتية متطورة تستفيد منها المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية"

وأضاف سموه: "قبل أكثر من 20 عاماً، اختارت "سي إن إن" دبي مقراً إقليمياً لها، لتصبح واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي اتخذت من مدينة دبي للإعلام موطناً لها".

وتابع سموه: "يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالة الإعلام الهادفة والبناءة، ودوره الحيوي في دعم المسيرة التنموية، ونحن نتطلع إلى أن تكون دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي".

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