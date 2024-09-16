أحمد بن محمد يفتتح فعاليات الدورة الـ 30 للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي تنظمه (منظمة النقل الذكي في أوروبا): إيرتيكو: (ERTICO)، بالتعاون مع (مؤسسة النقل الذكي في أمريكا): (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ: (ITS Asia-Pacific)، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية"، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب 20 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وأكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، و200 جلسة علمية وحوارية، ومشاركة 500 عارض يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والسيد أنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO) أوروبا.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، وحشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنّعي المركبات وموفّري ومزوّدي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً حول أنظمة النقل الذكية، والدورات السابقة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، الذي يمثل قمة لمستقبل التنقل العالمي ونقطة تجمع لكبار صناع القرار الدوليين من جميع أنحاء العالم لمستقبل تنقل أفضل عالمياً.

ثورات علمية

واستمع سموه لكلمة الدكتور ميتشيو كاكو، الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية، المتحدث الرئيس في المؤتمر، أكد خلالها أهمية تبني الأبحاث والنظريات العلمية والرؤى والأفكار المستقبلية، خاصة الصادرة من العلماء، التي من الممكن أن تغيير مسار التاريخ العالمي وتحدث تحولات جذرية في الأفكار السائدة، حتى لو بدت في البداية غريبة وغير عملية.

وأكد أن الثورة القادمة ستكون في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها ستحدث في التجارة، والمال، والنقل، وكل جوانب حياتنا، وأنه، وكما هو الحال في جميع الثورات، فإن الأشخاص الذين يستطيعون السيطرة على هذه الاتجاهات، سيكون النجاح حليفهم.

جدارية رقمية

واطلع سموه على جدارية رقمية تضمنت حقائق وأرقاما حول المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية خلال دوراته الماضية، منذ رعاية الحدث عام 1990 وانطلاقته الأولى عام 1994 وإنشاء منصة للتكنولوجيا والابتكار والتعاون والتنسيق عالمياً من أجل مستقبل أفضل للنقل الذكي والمستدام، مروراً بدوراته الماضية في عدد من المدن العالمية وصولاً إلى الدورة الحالية التي تستضيفها دبي، التي تعد من أكبر الدورات من حيث الحضور والمشاركة والشركات العارضة، ثم التقط الحضور صورة جماعية مع سموه معربين عن تقديرهم لتشريفه افتتاح المؤتمر.

ثم تجول سموه في المعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 500 عارض من 100 مدينة يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي قدموا أحدث الابتكارات العلمية في مجال التنقل الذكي وعلى مساحة 15 ألف متر، ومنصة رواد الأعمال الناشئين لتقديم أفكارهم التجارية والمشاركة في فرص التواصل القيّمة مع العارضين.

المدينة الأذكى

وعّبر معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادته باستضافة دبي والهيئة لهذا الحدث العالمي في دورته الـ 30، وللمرة الأولى في تاريخ المنطقة، حيث يعدّ أكبر وأهم ملتقى دولي في مجال أنظمة النقل الذكية والحلول الرقمية في مجالات المرور والطرق والمواصلات، ويوفر منصة مثالية لتبادل الرأي حول مستقبل التنقل وتأثير التكنولوجيا في استثمارات النقل بين قادة الفكر العالميين في مجال النقل وخبراء الصناعة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم.

وقال معاليه: "إن استضافة هذا المؤتمر تأتي في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي في مجال أنظمة النقل الذكية، عبر محفظة المشاريع الذكية التي نفذتها الهيئة في سياق استشراف المستقبل، التي شملت مراكز التحكم الذكية بأنظمة النقل العام والنقل ذاتي القيادة وممكنات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتَعلُّم الآلة، والبيانات الضخمة واستخدام الروبوتات، وتقنيات وحلول الطاقة الكهربائية في التنقل".

وأكد معاليه مواكبة هيئة الطرق والمواصلات للتوجهات المستقبلية لحكومة دبي، في التحول إلى المدن الذكية، والمُبتَكِرة والمستدامة، التي تستخدم أحدث تقنيات الاتصالات والوسائل الرقمية الحديثة، حيث تمضي الهيئة قُدماً في تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

نقل سهل مستدام

وقال يوست فانتوم، الرئيس التنفيذي لايرتيكو (ERTICO) أوروبا: "إن دبي أخذت زمام المبادرة لتحويل البنية التحتية للنقل في المدينة من خلال العمل نحو النقل السهل والمستدام الذي يتضمن اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة.

وأضاف: ينطلق المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية هذا العام في دبي، في الدورة الثلاثين على انعقاده، بحضور قادة قطاع النقل من جميع أنحاء العالم حيث يتيح الفرصة لمجتمع التنقّل الذكي لتقديم أفضل وأحدث ما لديهم في هذا المجال.

4 محاور

ويناقش المشاركون، وعلى مدى الأيام الخمسة للمؤتمر وعبر أكثر من 200 جلسة متنوعة من فعاليات رسمية ومنتديات دولية وإقليمية وجلسات تقنية، أربعة محاور رئيسة مهمة هي: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل المستدام، والتنقل ذاتي القيادة، حيث يناقش محور "التنقل الحضري"، موضوعات تتعلق بالتحديات التنظيمية لهيئات النقل، وتجربة تنقل سهلة، والنقل الآمن والمستدام والفعال، والبيانات والتحول الرقمي، والبنية التحتية الذكية، والجيل القادم من أنظمة إدارة ومراقبة حركة المرور في المناطق الحضرية.

ويناقش المحور الثاني، "الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية"، موضوعات تتعلق بـالبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وحلول الميل الأول والأخير، وحركة الشحن الذكية، وجميع وسائل النقل البري، والجوي، والبحري، والقطارات، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وغيرها من الموضوعات الحيوية.

ويركز المحور الثالث للمؤتمر "التنقل المستدام"، على موضوعات من أهمها؛ "أنظمة وحلول لدعم المدن المستدامة"، والكهرباء والوقود البديل، وتحديات اعتماد خطط التنقل المستدام، وأنظمة كفاءة استخدام الطاقة، وتقييمات دورة الحياة، بينما يطرح محور "التنقل ذاتي القيادة"، عدداً من المناقشات تتعلق بالتنظيم والإدارة، والنقل الآلي عن طريق وسائل النقل الجوية والبحرية والقطارات، وأنظمة ذاتية القيادة، ورسم الخرائط عالية الدقة، ونماذج الأعمال، وتقنيات المعلومات والاتصالات، وتقييم التأثيرات والاعتبارات الأمنية.

جلسات عامة

ويناقش المشاركون خلال أيام المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة التي تجسد بوضوح الشعار الأساسي للمؤتمر: "التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية"، منها: الابتكارات عبر الآفاق: النقل الآلي في المياه و عبر السكك الحديدية والمجال الجوي وما وراء ذلك، وآفاق متصلة: كالاتصال والأمن السيبراني وشبكة الجيل الخامس في النقل، وقيادة التغيير: السياسات الحكومية والتخطيط المستدام ووقود المستقبل، وتفعيل المستقبل: الابتكارات في التنقل المستدام والأنظمة الذكية، وإحداث ثورة في التنقل: التكنولوجيا التي تركز على المتعاملين ومعايير الأمن السيبراني، وتأمين رحلات الغد: التعامل مع التحديات السيبرانية في التنقل، والإبحار نحو الغد: البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتقنيات الذكية في التنقل الحضري، وابتكار التنقل الحضري: الرقمنة والبنية التحتية الذكية، وتسريع تحويل التنقل، نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وأهمية تسخير المدن لإنشاء أنظمة نقل ذكية سلسة وفعالة وصديقة للبيئة، تعمل على تحسين تدفق حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز الاستدامة الحضرية الشاملة.

قمة مستقبل التنقل

يعد المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS)، (قمة حصرية لمستقبل التنقل العالمي) إذا يجمع كبار صناع القرار الدوليين من جميع أنحاء مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا، بما في ذلك الممثلين الوزاريين والحكوميين ورؤساء البلديات والسلطات الإقليمية، إلى جانب خبراء الصناعة المختارين للمشاركة في مناقشات مهمة تهدف إلى جمع المساهمين الرئيسين في التنقل المستدام.

معرض استثنائي

ويضم المؤتمر قاعة متطورة لعرض أحدث ابتكارات وتقنيات أنظمة النقل الذكية من جميع أنحاء العالم على مساحة نحو 15 ألف متر وبمشاركة نحو 500 عارض من 100 دولة حيث وفرّت للحضور تجارب عملية للتقنيات المتطورة، التي تشكل نظاماً بيئياً للتنقل أكثر استدامة وذكاءً ونظافة، كما يشمل المعرض موضوعات مشوّقة مثل عروض ثلاثية الأبعاد لمحاكاة الطائرات المسيرة، وأنظمة إدارة الحركة المرورية الذكية، والذكاء الاصطناعي في مجال التنقّل.

وتقدم دورة دبي إضافة مميزة في المعرض من خلال: (قرية الشركات الناشئة)، حيث يكون لكل شركة ناشئة جناح عرض مخصص تبلغ مساحته حوالي 4 أمتار مربعة، تعد منصّة حيوية لرواد الأعمال الناشئين لتقديم أفكارهم التجارية، والمشاركة في فرص التواصل القيّمة مع العارضين.

المتحدثون الرئيسيون

يضم المؤتمر قائمة من المتحدثين الرئيسين البارزين من بينهم: روجر ميلار، سكرتير النقل بوزارة النقل في ولاية واشنطن، وسوزانا زاماتارو، المدير العام للاتحاد الدولي للطرق IRF، ولإيوانيس كيفاراس، الأمين العام للنقل في وزارة البنية التحتية والنقل باليونان، وإريك دييتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركات ميشلان للذكاء في التنقل، وعباس محّدث الرئيس ومدير مجلس شركة Umovity، والدكتور ميتشيو كاكو، المستشرف وعالم الفيزياء.

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