نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقطع فيديو على منصة «إكس»، معلقاً عليه : «اصنع مستحيلك في الإمارات».

BRING YOUR IMPOSSIBLE TO THE EMIRATES 🇦🇪 pic.twitter.com/XWmJadtyTm