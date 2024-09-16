تحت رعاية «أم الإمارات».. «منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة» 10 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

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ينطلق منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، 10 أكتوبر المقبل في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويركز منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية، بشكل خاص على الأطفال واليافعين والأسر، ويهدف إلى إرساء حوار شامل حول قضايا الصحة النفسية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الإمارات، ودعم اعتماد النهج المجتمعي لتعزيز الوعي وتوفير الدعم وطرح حلول فعالة لهذه القضايا.

وأعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلاق فعاليات أسبوع الصحة النفسية، الذي يستمر حتى 19 سبتمبر الحالي، في إطار برنامج المنتدى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع، ندوة مخصصة لموظفي وزارة الداخلية بعنوان «التماسك الأسري والرفاه النفسي للرجل» تستضيفها الوزارة يوم 17 سبتمبر، ويتحدث فيها العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية بوزارة الداخلية، والدكتور خليفة علي السويدي المستشار التربوي والنفسي، وأحمد عبد الكريم بامسلّم، رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم دبي، والدكتورة فاطمة المنصوري، استشارية الطب النفسي، ويديرها الإعلامي فيصل بن حريز المر، من قناة «سكاي نيوز عربية».

وتتناول الندوة، مجموعة من المحاور في مقدمتها التحديات النفسية للرجل في دوره كزوج وأب، وتأثير المشاعر المكبوتة والضغوطات على الصحة النفسية، والتعامل مع الضغوط النفسية والخلافات الاجتماعية والأسرية، بالإضافة إلى مسألة تعزيز تماسك الأسرة والدعم النفسي للرجل، وتوازن العمل والحياة الشخصية، وتقدم نصائح عملية للحضور لتحقيق توازن أفضل.

وبدأت فعاليات الأسبوع، بفعالية لأفراد الجمهور حملت عنوان «من الاكتشاف إلى الشفاء»، استضافها فرع دائرة التنمية الأسرية في مركز مدينة زايد المجتمعي في الظفرة، وتحدث فيها الدكتور ناصر الزبيدي، اختصاصي الطب النفسي في سكينة للصحة النفسية والرفاهية ـ صحة، والرائد صالح الحمادي من مديرية مكافحة المخدرات لدى شرطة أبوظبي، وأدارها إبراهيم الحوسني نائب رئيس مجلس شباب الظفرة.

وتناولت الجلسة العديد من المحاور تضمنت «من الإجهاد والضغوط اليومية إلى الإدمان كوسيلة للهروب»، و«التغيرات الحياتية الكبرى.. نقطة تحول»، و«تأثير المخدرات على الدماغ، العلاقة بين تعاطي المخدرات واضطرابات المزاج والقلق»، و«الاستخدام المفرط للإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية»، و«الآثار النفسية للإدمان بأنواعه»، و«العلاج بين التدخل الطبي ومجموعات الدعم الأسري».

وفي إطار أنشطة الأسبوع، عقدت جلسة مفتوحة في مدينة العين، استضافها بيت محمد بن خليفة، تحت عنوان «الصحة النفسية بين الواقع والمخفي»، تحدث فيها كل من مريم بخيت، اختصاصية نفسية في إدارة الدعم الاجتماعي بوزارة الداخلية، والدكتورة حوراء السجواني، مديرة قسم الإدمان في سكينة للصحة النفسية والرفاهية «صحة»، وأدارتها الكاتبة والإعلامية الدكتورة أمل الحليان مؤسس ورئيس صوت الوطن للاستشارات والدراسات الإعلامية.

جلسة

وتناولت الجلسة محاور عدة شملت الصحة النفسية وأثرها في الحياة اليومية، والوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والعوامل الوراثية والبيئية المؤثرة على الصحة النفسية، وتأثير الضغوط الحياتية والعمل على الحالة النفسية، وآثار العصر الرقمي على الصحة النفسية، ودور الأسرة والمجتمع في دعم الصحة النفسية.

وستقام في ختام فعاليات الأسبوع، يومي 18 و19 سبتمبر، دورة تدريبية حول الإسعافات الأولية للصحة النفسية.

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