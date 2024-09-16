«رمضان عجمان» يطلق مبادرة المسجد العامر

المصدر: عجمان - وام

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أطلق برنامج رمضان عجمان مبادرة «المسجد العامر» التي تستضيف عدداً من أهم وأشهر قراء القرآن الكريم من جميع أنحاء العالم الإسلامي ليؤموا المصلين في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت في مسجد المغفور لها آمنة بنت أحمد الغرير، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وقالت مريم المعمري، المديرة التنفيذية لمكتب شؤون المواطنين رئيسة اللجنة العليا لفعاليات رمضان عجمان: «بعد النجاح الكبير والإقبال منقطع النظير الذي حققه برنامج رمضان عجمان على مدار السنوات الماضية، جاءت توجيهات ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بإطلاق هذه المبادرة في مسجد «آمنه بنت أحمد الغرير»، والذي يتميز بموقعه البارز وسط مدينة عجمان وقربه من المجمعات والأحياء السكنية، إضافة إلى مساحته الكبيرة التي تضم الخدمات كافة التي تسهل على المصلين أداء فريضتهم بكل راحة وخشوع.

وأوضحت أن «المسجد العامر» الذي انطلق الجمعة الماضية سيستضيف شهرياً قارئاً من مشاهير القراء في العالم الإسلامي ليؤم المصلين في الصلوات الجهرية يومي الجمعة والسبت وتحديداً صلاتي المغرب والعشاء، مشيرة إلى أن الهدف من البرنامج هو تعزيز روحانية المجتمع وربطه بكتاب الله وتدبر معانيه من خلال هذه الأصوات الندية والخاشعة.

وأكدت أن اللجنة المنظمة تسعى إلى استمرارية «الفعالية» التي تنظم ضمن فعاليات رمضان عجمان، بحيث يستمر توافد المصلين إلى المسجد العامر طوال العام وليس في شهر رمضان فقط في الوقت الذي نسقت فيه مع الدوائر الحكومية كافة في الإمارة لتسهيل عملية دخول وخروج المصلين وتوفير سبل الراحة لهم.وقالت المعمري، إن أول ضيف استقبله المسجد العامر هو فضيلة الشيخ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية، والذي تقدم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء يومي الجمعة والسبت الماضيين. وأضافت أن اللجنة المنظمة ستعلن عن أسماء القراء المشاركين في المبادرة من خلال مواقع التواصل الخاصة ببرنامج رمضان عجمان، مشيرة إلى أن المبادرة ستستمر حتى بداية شهر رمضان المقبل.

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