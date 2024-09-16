28 ألف مستفيد من كفالة الأيتام لـ «خيرية الشارقة»

المصدر: الشارقة - وام

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن عدد مكفوليها من الأيتام خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 28071 مكفولاً، بمصروفات مالية قيمتها 56.4 مليون درهم، في أكثر من 21 دولة حول العالم، وذلك وفق التقرير الصادر عن الجمعية، مع نهاية النصف الأول من عام 2024.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس جمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع الكفالة يتضمن 5 فئات، منها فئة الأيتام، ويبلغ عددهم 27680 يتيماً، إلى جانب 254 حالة من فئة الأسر المتعففة، بينما تضم فئة الأئمة والمعلمين نحو 80 مكفولاً، تقوم الجمعية بالتكفل بصرف رواتبهم، نظير قيامهم بعملهم كمعلمين في المدارس التي تقوم الجمعية على إنشائها في المناطق النائية، إلى جانب 15 من أئمة المساجد الذين تتكفل الجمعية بتوفير احتياجاتهم المعيشية، و15 حالة من طلبة العلم، إلى جانب 42 من أصحاب الهمم.

وأضاف أن مشروع الكفالات يخضع لآلية دقيقة، تستهدف تقديم رعاية متكاملة إلى المكفولين، وهي تتسم بالتنوع، لتغطي كافة متطلبات اليتيم من برامج صحية وتعليمية، إلى جانب تقديم حزمة من الأنشطة الثقافية والدينية والترفيهية.

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