منصور بن محمد: الرسول محمد سراج منير لكل خير

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي، وقال «النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- كان سراجاً منيراً لكل خير، وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين».

وكتب سموه على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكان سراجاً منيراً لكل خير وترك لنا سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين.. في ذكرى مولده، نسأل الله أن يعم الخير والسلام».

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