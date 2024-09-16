لطيفة بنت محمد: نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرته العطرة

المصدر: دبي - البيان

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هنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالقيم المستلهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم التي غيرت التاريخ وأسست للمستقبل.

وقالت سموها عبر حسابها في منصة «إكس» أمس: «في مولد خير البشرية حبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجدد التزامنا بالقيم النبيلة المستلهمة من سيرة عطرة غيرت التاريخ وأسست للمستقبل».

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