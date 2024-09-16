طحنون بن زايد يهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

المصدر: دبي- البيان

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، شعب الإمارات والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعاً بالخير واليُمن والبركات، وأن يعم السلام والازدهار سائر بلاد العالم.

ودوّن سموه عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «نهنئ شعب الإمارات والأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يعم السلام والازدهار سائر بلاد العالم».

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