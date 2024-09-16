تعليم 408 طلاب من غزة بمدينة الإمارات الإنسانية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وفرت مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي بيئة تعليمية لـ 408 طلاب فلسطينيين، ممن قدموا من قطاع غزة إلى الإمارات مع مرافقيهم، ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعلاج 1000 طفل في مستشفيات الدولة، واستضافة 1000 من مرضى السرطان للعلاج في الدولة.

وتضاف هذه الجهود إلى المبادرات الإماراتية الداعمة لتعليم الطلبة الفلسطينيين، بما في ذلك مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، بتقديم 20 مليون دولار، لوكالة الأمم المتحدة (أونروا)، التي تدير 711 مدرسة.



وفي قطاع غزة، يواصل الطاقم الطبي الإندونيسي، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تقديم العلاج للفلسطينيين الجرحى، حيث يعمل، جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية، على تقديم الدعم الطبي للجرحى والمصابين.

وأسهم الطاقم الإندونيسي منذ انضمامه إلى المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى الإماراتي العائم، في علاج 250 حالة، وإجراء 180 عملية جراحية. وبلغ عدد الحالات التي تم علاجها في المستشفيات الإماراتية في غزة 49 ألف حالة، والعمليات الجراحية 3 آلاف عملية ناجحة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز