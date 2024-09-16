«ويتيكس» 2024 يبحث أحدث تقنيات الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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تبحث الدورة السادسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، أحدث تقنيات وتوجهات الأمن السيبراني، وتشهد مشاركة نوعية من الشركات المتخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة والاستدامة والمياه والمباني الخضراء والشبكة الذكية والمركبات الكهربائية وغيرها.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاقه، بات «ويتيكس» منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بالتوجهات والمجالات العالمية، التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً. ويدعم المعرض المكانة الرائدة، التي تتبوأها دولة الإمارات في الأمن السيبراني».

وأضاف معاليه: «انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتقدم التكنولوجي الكبير، الذي تشهده إمارة دبي والعالم، يواكب المعرض الحاجة الماسة لكل جوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG»، ويعمل على تحفيز الابتكار في الفضاء الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتوفير الحماية المتكاملة والاستباقية ضد مخاطر الأمن الإلكتروني».

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط: «إن معرض «ويتيكس» أحد الأحداث العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا».

ولفت الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة «هيتاشي إنرجي» إلى أن «ويتيكس» 2024 تطور على مر السنين، ورسخ مكانته ليصبح منصة حيوية بالغة الأهمية لمناقشة الحلول، وتنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة مثل التغير المناخي. وأضاف مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات: «يوفر بالنسبة لنا معرض «ويتيكس» في دورته السادسة والعشرين منصة حيوية لعرض ابتكاراتنا». وأعرب تي. مادهافا داز، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، عن فخره بالتعاون المستمر مع معرض «ويتيكس» خلال السنوات العديدة الماضية باعتباره منصة متميزة في المنطقة قدمت الفرصة لعرض أحدث الابتكارات.

وقال عبدالرؤوف الوزان، الرئيس التنفيذي لشركة حياة للاتصالات: «نهدف من خلال هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تقديم حلول مبتكرة والاستفادة من علاقتنا القوية لتعزيز البنية التحتية الرقمية للهيئة».

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