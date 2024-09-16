شرطة دبي تتابع مراحل الخطة الاستشرافية لمركز استشراف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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اطلع اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، على مراحل تنفيذ الخطة الاستشرافية 2023 - 2040 لمركز استشراف المستقبل، والتي تتضمن تصميم مستقبل شرطة دبي ودعم وتوجيه صناعة القرارات لتحقيق الاستدامة المستقبلية للأمن، وضمان جاهزية الشرطة لمواجهة التحديات المستقبلية.

واستمع اللواء أحمد رفيع إلى شرح حول التوجهات والأهداف الاستراتيجية للخطة، والتي تضمنت تعزيز قدرات الجاهزية والاستعداد للمستقبل، وتصنيف مركز استشراف المستقبل على الساحة العالمية، ونشر الوعي والثقافة المؤسسية والتفكير المستقبلي لتعزيز قدرات الجاهزية المستقبلية للقوة، وتطوير الدراسات والتقارير المتخصصة لدعم منظومة البحث العلمي، وتصميم المستقبل من خلال تطوير الاستراتيجيات والسياسات والسيناريوهات الاستباقية لتطوير قدرات الاستجابة المبكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك خلال تفقد مركز استشراف المستقبل ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بالنيابة، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم عمر خليفة سلطان بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء أحمد رفيع على أهم مؤشرات القياس في شرطة دبي، التي تضمنت مؤشر الجاهزية المستقبلية في شرطة دبي، ودليل الجاهزية المستقبلية للإدارات العامة ومراكز الشرطة والنتائج المحققة في ذلك، بالإضافة للمصنفات الفكرية التي حصل عليها مركز استشراف المستقبل، والتي بلغ عددها 13 مصنفاً فكرياً، ومن ضمنها منهجية استشراف المستقبل، الرؤية المستقبلية لشرطة دبي، دليل التخطيط بالسيناريوهات، مصفوفة التوجهات المستقبلية لشرطة دبي، خارطة الطريق لاستشراف العمل الأمني، وغيرها من المصنفات الأخرى.

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