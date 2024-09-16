ورش توعية حول إدارة النفايات المنزلية

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

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نظمت بلدية دبا الحصن بالتعاون مع «شركة بيئة» سلسلة ورش توعية تثقيفية شارك فيها 170 موظفاً في البلدية حول الإدارة المثلى للنفايات المنزلية، وطرق فرزها، وسبل التعامل مع الحاويات المختلفة وأنواع النفايات التي يجب أن تلقى في كل منها، قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التعامل مع النفايات وطرق إدارتها وتدويرها بشكل علمي يحافظ على البيئة ويضمن استدامتها، التي جاءت بهدف تشجيع الاقتصاد الدائري من خلال رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير لمختلف أنواع النفايات، وبالذات للعلب والعبوات البلاستيكية وزيوت الطبخ بهدف تخفيف العبء البيئي.

وأشار طالب عبدالله اليحيائي مدير عام بلدية دبا الحصن إلى الحرص على اتباع أفضل الممارسات العالمية مع مختلف النفايات وإعادة تدويرها حفاظاً على البيئة والصحة العامة، وتحرص على نشر الوعي البيئي بضرورة التخلص السليم منها للحفاظ على البنية التحتية للمدينة، لافتاً إلى أن الورشة تندرج ضمن مساعيهم للتوعية إلى الوصول لمجتمع بيئي مستدام، والتركيز على التوعية لتغيير السلوكيات السلبية، والمساهمة في إدارة النفايات بكفاءة.

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