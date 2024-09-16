«إرادة» يطبق نظام «سلامة» للملفات الطبية الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، وبالتعاون مع دبي الصحية، عن تطبيق نظام «سلامة» للملفات الطبية الإلكترونية الشاملة للعديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة. يأتي هذا الإعلان، في سياق جهود المركز نحو التحوّل الذكي، وتحقيق الاستدامة البيئية الرقمية، حيث يعتمد نظام «سلامة» على أحدث التقنيات الذكية، ويتوافق مع أعلى المعايير العالمية للنظم الطبية المتكاملة، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المركز، ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج ومتابعتها، ويعد النظام خطوة هامة نحو تعزيز مستوى الرعاية الصحية، والارتقاء بقدرات المركز على التخطيط ورسم السياسات بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وقال عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي: مع تطبيق نظام سلامة للملفات الطبية الإلكترونية، نخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا في توفير خدمات طبية متكاملة وذكية، تواكب تطورات العصر، مشيراً إلى أن هذا النظام لا يقتصر فقط على تحسين الكفاءة التشغيلية للمركز، بل يعزز أيضاً مستوى الرعاية، من خلال توثيق دقيق وشامل للبيانات الطبية، وتيسيراً للوصول إليها بطريقة آمنة، مؤكداً سعادته التزام المركز بدعم التحول الرقمي المستدام في دبي.

وأضاف عاطف البريكي المدير التنفيذي للشؤون الرقمية بدبي الصحية: مشروع «سلامة» في المركز، يهدف إلى تمكين كل من موظفي ومرتادي المركز من الاستفادة من خدمة الملف الطبي الإلكتروني الموحد».

وأوضحت نورة مطر رئيس قسم تقنية ونظم المعلومات في مركز إرادة، أن نظام سلامة سيقدم مجموعة من التسهيلات والمزايا، من بينها توثيق المهام، وعرض تفاصيل الأدوية بدقة عالية، إلى جانب تمكين أصحاب الإرادة من الاشتراك في تطبيق المركز الذكي، الذي يتيح لهم الوصول إلى سجلاتهم الطبية بسهولة وأمان.

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