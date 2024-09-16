بلدية دبي تحدد 6 إجراءات لسلامة أنظمة المياه في حالات الطوارئ

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أصدرت بلدية دبي دليلاً فنياً لسلامة أنظمة المياه في حالات الطوارئ، حددت فيه 6 إجراءات لسلامة أنظمة المياه بعد حدوث الطارئ، يجب أن يقوم بها مالك المبنى أو من ينوب عنه، تشمل: تقييم المخاطر المحتملة لأنظمة المياه بعد حدوث الطارئ وتحديد الأماكن المحتملة للتلوث، وتنظيف وتطهير أنظمة المياه من قبل شركات معتمدة من قبل بلدية دبي، ويتضمن ذلك تنظيف وتطهير خزانات المياه، حيث يعتبر هذا الأمر في مرحلة ما بعد حالات الطوارئ مهماً جداً لضمان جودة المياه وسلامتها، وكذلك تنظيف وتطهير الشبكة الداخلية لأنظمة المياه بهدف إزالة الترسبات والرواسب والمواد العضوية التي قد تتراكم في الأنابيب والتجهيزات.

ويختص الإجراء الثالث باختبار جودة المياه في مختبرات معتمدة من مركز الإمارات العالمي للاعتماد للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، فيما أوضح الإجراء الرابع أهمية تطوير خطة طوارئ للتعامل مع تلوث المياه في المستقبل وتحدي المسؤوليات والواجبات لكل شخص في حالة حدوث مثل هذه الحوادث، وبين الإجراء الخامس أنه يجب عمل صيانة عامة لأنظمة المياه المتضررة، مثل فحص وصيانة أجهزة مرشحات وتنقية المياه بانتظام لضمان كفاءتها واستبدال الأجزاء التالفة وفقاً للتوجيهات الفنية، والتفتيش الدوري لأنظمة المياه للتأكد من عدم وجود تسريبات أو تلف في الأنابيب والمواسير والصمامات، وصيانة أجهزة التقنية مثل مرشحات المياه لضمان عملها بكفاءة، كما يجب استبدال الأجزاء التالفة في أنظمة المياه، وتركيب حواجز ومانعات لمنع تسرب المياه الملوثة من الفيضانات إلى أنظمة المياه النظيفة في المبنى، بينما أشار الإجراء السادس إلى مراجعة وتحديث الإجراءات المتخذة وتقييمها بانتظام وتحديثاً وفقاً لأحدث التوجيهات والمعايير الصحية، واستمرارية تطبيق الإجراءات الفعالة لضمان سلامة أنظمة المياه في المباني بعد الفيضانات.

ويهدف الدليل إلى الوقاية الاستباقية للصحة العامة وضمان سلامة وصحة المجتمع وحماية البيئة من التلوث وتقليل الأضرار المادية، كذلك توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وضمان جاهزية أصحاب المباني والمنشآت لحالات الطوارئ وتعزيز قدراتهم في فهم الأزمات والتهديدات، وتعزيز الوعي حول سلامة أنظمة المياه، والاستعداد للحالات الطارئة والتأكد من أن البيئات المشيدة ذات الصلة يتم تشغيلها وصيانتها أثناء وقبل وبعد الطوارئ وفقاً معايير الصحة والسلامة.

أدوار ومسؤوليات

وحددت بلدية دبي في الدليل الأدوار والمسؤوليات المناطة في البلدية، وفي مالك البناية أو من ينوب عنه، حرصاً على ضمان وسلامة وصحة المجتمع وحفاظاً على جودة وسلامة أنظمة المياه في حالات الطوارئ، إذ يعكس هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المعمول بها لتنفيذ خطط الطوارئ.

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