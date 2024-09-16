مشاريع الشباب بالمواسم والفعاليات نافذة على ريادة الأعمال

المصدر: دبي - مريم العلي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الدولة أخيراً تنامياً ملحوظاً في مشاريع الشباب التي يطلق عليها «البوب أب» المؤقتة، حيث أصبحت وسيلة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال استغلال المواسم والفعاليات المختلفة في عرض السلع والمنتجات بطرق غير تقليدية.

وأفادت رحمة الكمالي، استشاري مشاريع في صندوق خليفة لتطوير المشاريع أخيراً خلال مشاركتها في جلسة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024 بالشارقة، أن الصندوق يسعى بشكل رئيسي إلى تعزيز دور الشباب في قطاع الأعمال، وأكدت أن هذا التوجه يأتي من خلال تقديم برامج تمويل مبتكرة مثل «خطوة» و«بداية» و«زيادة»، والتي تستهدف بشكل خاص دعم المشاريع الناشئة والصغيرة.

وأوضحت علياء الشملان، مدير عام فرجان دبي أن التعاون بين مجلس دبي للشباب ومبادرة فرجان يوفر منصة مفتوحة للشباب لتطبيق أفكارهم الريادية من خلال مشاريع «البوب أب».

وأشارت إلى أن هذا التعاون يعزز التفاعل المجتمعي ويشجع على الابتكار عبر تمكين الشباب من الاستفادة من الموارد المحلية وتقديم مشاريعهم في بيئة محفزة داخل مجتمعاتهم. وأضافت: أطلقنا مبادرات عدة بالتعاون مع مجلس دبي للشباب تهدف إلى تطوير مهارات الشباب في إنشاء وإدارة مشاريع «البوب أب».

وأكد حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، أهمية هذا التعاون في دعم الشباب، قائلاً: نعمل من خلال هذا التعاون على مساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية عبر تقديم الدعم الإرشادي وتوفير الموارد اللازمة، وندعمهم في بناء علاقات مع المستثمرين والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تخصيص مواقع لمشاريعهم ضمن الفعاليات المحلية.

تقييم

وأشار إلى أن تأثير مشاريع البوب أب يتم تقييمها من خلال متابعة تطور المشاريع الناشئة وتحليل تأثيرها على الاقتصاد المحلي والابتكار. وأضاف: خططنا المستقبلية تشمل توسيع نطاق المبادرات لتشمل المزيد من المناطق المحلية في دبي، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص أكبر للشباب لتنفيذ أفكارهم الريادية.

وأوضحت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية بالتكليف، أن المؤسسة تسعى منذ انطلاقها إلى دعم المواطنين، مع تركيز خاص على فئة الشباب، لمساعدتهم في إطلاق مشاريعهم الصغيرة.

وأكدت أن «رواد» تقدم خدمات متعددة تشمل التمويل، العضوية، الاستشارات والتدريب، إضافة إلى الاستفادة من ميزة المشتريات الحكومية. كما توفر المؤسسة فرصاً للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، مع خصومات ومشاركات مجانية.

مبادرات

وأضافت من بين المبادرات المميزة التي تقدمها المؤسسة مبادرة «تشبيك»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتواصل بين المشاريع المختلفة، مما يسهم في تبادل الفوائد والاستفادة من خدمات ومنتجات كل مشروع، مع التركيز على تمكين الشباب من تطوير أعمالهم. وأشارت إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً لدعم المشاريع المبتكرة والنوعية، التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن «رواد» تعمل على مساعدة الشباب في تنمية مشاريعهم وضمان تأثيرها الإيجابي على المستويات المحلية والاتحادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز