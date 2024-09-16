«أبوظبي للزراعة» تقدم خدمات متكاملة لـ 6.5 ملايين نخلة

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها البارزة لدعم قطاع النخيل وإنتاج التمور في إمارة أبوظبي؛ إذ قدمت على مدار العام خدمات متكاملة لـ «6.5» ملايين نخلة.

وأكدت الهيئة في بيان، بمناسبة يوم النخيل العربي، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، أنها تطبق استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية مزارع النخيل من الآفات والأمراض، وتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الزراعية المستدامة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية، وفقاً للهيئة، حملات مكافحة واسعة النطاق لآفات النخيل، شملت خلال عام 2024 أكثر من 6.5 ملايين نخلة في أنحاء الإمارة المختلفة؛ حيث نجحت الفرق المتخصصة في القضاء على آلاف الحشرات الضارة مثل سوسة النخيل الحمراء وحفار الساق، ما أسهم في حماية المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

كما تنفذ الهيئة برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، الذي يركز على استخدام تقنيات بيئية آمنة للحد من تأثير الآفات وتقليل الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية، وذلك للحفاظ على البيئة وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.

ويشمل البرنامج معالجة النخيل المصاب بأنواع مختلفة من الآفات مثل سوسة النخيل الحمراء وحفار الساق، بالإضافة إلى إزالة الأشجار المتضررة بشدة، وتتم المراقبة والرصد باستخدام المصائد الفرمونية والضوئية لجذب الآفات والحد من انتشارها.

وإضافة إلى ذلك، قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومن خلال برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، بمكافحة آفة الحميرة وحلم الغبار وأسهمت في علاج أكثر من 2 مليون نخلة منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي حد من انتشار الآفات الزراعية وقلل استخدام المبيدات.

وأطلقت الهيئة، إلى جانب جهود المكافحة، سلسلة من برامج التوعية للمزارعين تضمنت محاضرات وورش عمل وفعاليات ميدانية، هدفت إلى نشر أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في زراعة النخيل وإنتاج التمور، ونظمت مهرجانات ومعارض متخصصة لدعم هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المزارعين على التحول إلى الزراعة العضوية وتبني ممارسات صديقة للبيئة.

ونظمت الهيئة، منذ بداية العام 2024، أكثر من 17 محاضرة توعية للمزارعين من خلال قنوات عدة، كالمجالس والمحاضرات الافتراضية بالإضافة إلى التوعية والإرشاد من خلال المقاطع المرئية ونشرات التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال المشاركة في المهرجانات المحلية التي يستفيد منها الكثير من المزارعين، والزيارات الإرشادية الميدانية التي تنفذها كوادر الهيئة من مهندسين وأخصائيين زراعيين.

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