صندوق الوطن ينظم جلسة حول الاستدامة الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم صندوق الوطن جلسة نقاشية مفتوحة بعنوان «نحو الاستدامة الاجتماعية: الابتكارات والتحديات»، في إطار مشاركته في القمة العالمية للعلوم، التي أطلقتها الأمم المتحدة في نيويورك.

وشارك في الجلسة التي نظمها الصندوق بمقره في أبوظبي، وعبر تقنية الاتصال المرئي عدد من علماء الإمارات، ومنهم الدكتور مطلوب حسينن الأستاذ بجامعة الشارقة، والدكتورة آن بارتليت، الأستاذ بجامعة الإمارات، والدكتورة ريم صالح عيسى القرق، مديرة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وأستاذ مساعد بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور ليونارد إيتاي تشيرينجي، أستاذ مساعد بجامعة زايد، والدكتور خالد جلال أحمد، الأستاذ بجامعة الإمارات.

وتم تقسيم الجلسة إلى محورين أساسين، هما «حلول مبتكرة للاستدامة الاجتماعية في مجتمع متنوع»، و«حل المشكلات الواقعية في الاستدامة» من خلال أنشطة تفاعلية لحل المشكلات، قدمها المشاركون.

وقال ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن عقب مشاركته في الجلسة: «إن صندوق الوطن يهدف من خلال مشاركته في قمة العلوم العالمية إلى تعزيز التعاون بين العلماء في الإمارات، من أجل معالجة التحديات البحثية، وإجراء الدراسات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «SDGs»، ويسعى إلى تسليط الضوء على الأفكار والحلول المبتكرة، التي تسهم في التنمية المستدامة، واستكشاف كيفية توظيف البحوث الجامعية كأداة فعالة لتعزيز التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف، من خلال ما تقدمه من أفكار وإبداعات وابتكارات».

وأضاف أن الصندوق حريص على المشاركة المستمرة في قمة العلوم، لما لها من أثر إيجابي على تعريف العالم بالقدرات العلمية، التي تتمتع بها الإمارات في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز قيم الابتكار والإبداع اللذين يقعان ضمن الأهداف الرئيسية لصندوق الوطن.

من جانبه، قال الدكتور خالد جلال أحمد، إن الحلقة النقاشية تناولت التحديات والفرص والحلول، التي ظهرت عند محاولة تحقيق مفاهيم الاستدامة الاجتماعية على صعد مختلفة للتنمية العمرانية والمجتمعية في بعض الدول.

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