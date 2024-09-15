حمدان بن محمد يطلق مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «البحث والتطوير ركيزة رئيسية في نجاح المدن والدول والاقتصادات، ونريد أن تكون دبي من أفضل مدن العالم في دعم الباحثين والعلماء وتوفير التمويل والبنية التحتية والتشريعية للارتقاء بالمجال البحثي».

وأضاف سموه: «ولهذا نعلن اليوم عن مبادرة جديدة لدعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار ضمن برنامج دبي للبحث والتطوير الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل».

وأكد سموه أن «هذه المبادرة ستقدم المنح التمويلية والدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي».

وتابع سموه: «وننتظر مشاركات مميزة من الأكاديميين والباحثين والجامعات الوطنية والعالمية والمؤسسات البحثية من دولة الإمارات وكافة أنحاء العالم في هذه المبادرة».

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