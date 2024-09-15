محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبي الرحمة ندعو الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام

المصدر: البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ينعم الله تعالى على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا). في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان».

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