فعاليات «ليوا للتمور» تنطلق في الظفرة 11 أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم هيئة أبوظبي للتراث فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ومزاد ليوا للتمور في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، أبوظبي، في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ويشهد مهرجان ومزاد ليوا للتمور فعاليات متنوعة تدعم القطاع الزراعي وصناعة التمور في الدولة وتتضمن فعالياته مسابقات ومزادات ومزاينات التمور، إضافة إلى مسابقات الطبخ وتغليف التمور.

ويشمل المهرجان أنشطة الرسم والتصوير، ومحاضرات توعوية وبرامج تدريبية موجهة لمختلف الفئات العمرية. وتشارك في المهرجان جهات حكومية وخاصة بأجنحة تقدم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوار.

ويعكس المهرجان دعم القيادة الرشيدة للقطاع الزراعي، وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، من خلال منصة متخصصة تشجع أصحاب المزارع على تسويق التمور الإماراتية، وتبادل الخبرات عن أساليب الزراعة الحديثة والعناية بالنخيل، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لأهداف حكومة أبوظبي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والزراعي للدولة.

وتستضيف الدورة الثالثة من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، جمهورية العراق، ضيف شرف، لتوثيق الروابط وتبادل الخبرات الزراعية، وتعزيز العلاقات بين البلدين في القطاعات الحيوية.

ويعمل المهرجان على ترسيخ مكانته واحداً من أهم الفعاليات التراثية الدولية، من خلال تشجيع إنتاج وتصنيع التمور وعرض أجود أصنافها، والإسهام في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين ومنتجي التمور إلى تحسين جودة منتجاتهم، وتبادل الخبرات والأبحاث في مجال زراعة النخيل.

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