يعقد برعاية خالد بن محمد 18-16 الجاري.. «مؤتمر المرافق» يناقش تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن المؤتمر العالمي للمرافق عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وتركز أجندة فعاليات المؤتمر على التوجهات والجهود العالمية لمعالجة تحديات التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك في ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات في تحديث شبكة الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وانسجاماً مع توجيهات والتزام القيادة الرشيدة بتحقيق مستهدفات الاستدامة، تواصل الدولة جهودها لمعالجة عدد من القضايا الملحة، التي تشمل إدارة جانب الطلب لتقليل استهلاك الكهرباء وتحقيق الأمن المائي في المناخ الجاف.

ويبحث المؤتمر عدة مواضيع رئيسية للاستفادة من الدور المحوري لقطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم بهدف دفع عجلة التقدم في المجالات الحيوية واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. ويعقد المؤتمر تحت شعار «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، وذلك بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين العالميين في مجال الطاقة والمياه ومرافق تبريد المناطق، حيث تغطي الحوارات مجموعة من المواضيع المهمة، بدءاً من دور قطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم ووصولاً إلى الحوارات العملية حول أهمية تحديث شبكة الطاقة وإدارة جانب الطلب وندرة المياه والتحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية.

ويستضيف الحدث خلال 24 جلسة، جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولوك ريمون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، وفابريزيو فابري، الرئيس التنفيذي لشركة أنسالدو إنيرجيا الإيطالية، وأليستير فيليبس ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة إس إس إي، والمهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لشراكات المياه، وإيزومي كاي، الرئيس التنفيذي لشركة جيرا آسيا الخاصة المحدودة رئيس قسم أعمال المنصة في جيرا، وبن باكويل، المدير العام للمجلس العالمي لطاقة الرياح.

4 مسارات

ويشمل المؤتمر أربعة مسارات تتضمن جلسات متنوعة تجمع وجهات النظر والسياسات والاستراتيجيات من جميع أنحاء العالم، كما يستضيف أبرز العقول لمناقشة مستجدات المشاريع والبحث والتطوير والابتكار. وستجمع جلسات المؤتمر الاستراتيجي وجهات النظر السياسية والتنظيمية والاستراتيجية من مختلف أنحاء العالم لتحديد أبرز التحديات، وعرض الحلول الرائدة.

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