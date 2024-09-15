عبد العزيز وراشد النعيمي يحضران أفراح الجسمي والحمادي

المصدر: عجمان - وام

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حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المغفور له، محمد زكريا الجسمي، بمناسبة زفاف نجلها عبدالله، إلى كريمة أحمد محمد الحمادي، وذلك في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان.

وهنأ الشيخ عبد العزيز بن حميد، والشيخ راشد بن حميد، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنين للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد والمدعوين، وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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