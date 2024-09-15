«أبوظبي لطب الأعصاب» يستعرض أحدث علاجات الشقيقة

المصدر: أبوظبي - وام

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يستعرض مؤتمر أبوظبي الرابع لطب الأعصاب الذي انطلقت أعماله أول من أمس، أحدث العلاجات والأدوية في علاج الشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، والتي تحدث فرقاً حقيقياً للمرضى وتخفف الألم عنهم، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي طرأت على طب الأعصاب من تشخيص ورعاية وأدوية حديثة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، وتنظمه جمعية الإمارات لطب الأعصاب تحت رعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، نخبة من الخبراء والأطباء والممرضين والباحثين والمتخصصين في مجال طب الأعصاب من داخل وخارج الدولة.

وأفاد الدكتور ناجي رياشي، استشاري طب الأعصاب في مدينة الشيخ شخبوط الطبية رئيس المؤتمربأن المشاركين من الأطباء والباحثين استعرضوا أنواعاً عدة من العلاجات الحديثة الخاصة بالشقيقة أو الصداع النصفي الحاد، وآخر ما توصلت إليه العلاجات والأدوية الحديثة.

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