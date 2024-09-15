شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها الإعلامية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية بدبي، ورشة بعنوان «المتحدث الرسمي»، بهدف تعزيز مهارات الشباب الإعلامية، وتمكينهم من أحدث الأدوات والتقنيات الفعالة في القطاع الإعلامي.

وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن التحاق الموظفين في الدورات الإعلامية ضرورة ملحة، نظراً للتطور السريع والمتزايد في قطاع الإعلام والأدوات والتكنولوجيا والوسائط المتعددة التي أصبحت عملية الإعلام تستند إليها، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات التدريبية والممارسات مع الجهات الإعلامية المتخصصة لضمان استدامة منظومة العمل الإعلامية.

وأضاف: تعد المهارات الإعلامية اليوم ضرورة لأي موظف، فهي تلعب دوراً محورياً في تحسين التواصل الداخلي والخارجي، وتعزيز دور المؤسسة في المجتمع.

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